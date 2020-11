Drogen-Rekordfund für Hongkongs Zoll

Mit mehr als 500 Kilogramm "Ice" in Zementsäcken hat der Hongkonger Zoll seinen bisher größten Fund der synthetischen Droge Metamphetamin gemacht. Der Straßenwert wird auf umgerechnet 33 Millionen Euro geschätzt. Die Ladung war in einem Container auf dem Weg über Singapur nach Australien, wie der Zoll am Montag berichtete. Er stamme aus Mexiko, sei aber über Südkorea und Vietnam nach Hongkong gekommen.

Die komplizierte Route habe die Lieferung verdächtig gemacht, berichtete der öffentliche Sender RTHK. Auch sei der 40-Fuß-Container nur zu einem Drittel beladen gewesen, was bei billigen Gütern wie Zement ungewöhnlich sei. Nach Angaben des Zolls sind in 251 der 1.168 geladenen Säcke jeweils zwei vakuumierte Beutel mit je 500 Gramm der auch als "Chrystal Meth" bekannten Droge gefunden worden.