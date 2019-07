Drogen bestellt, angekommen ist nie etwas

Darknet versprach viel, doch das Zollfahndungsamt fing Päckchen ab, dafür gab es eine hohe Strafe.

Der 20-Jährige war, wie viele andere auch, neugierig. 2017 geisterte überall das geheimnisvolle Wort „Darknet“ herum. „Ich wollte wissen, ob bei mir wirklich was ankommt, wenn man dort etwas bestellt“, erinnert sich der gutverdienende Facharbeiter. Er löste 100 Euro ein und orderte 521 Gramm Amphetamine und 25 Stück LSD-Trips. Insgesamt vier Bestellungen gab er auf, doch alles wurde bereits in Deutschland abgefangen. Was dem jungen Mann bleibt, ist eine Strafe.