Drittligist Stadl-Paura nach Cuppartie unter Betrugsverdacht

Ein Erstrundenspiel des österreichischen Fußball-Cups steht offenbar unter Manipulationsverdacht. Wie "Oberösterreichische Nachrichten" und "Kleine Zeitung" am Freitag berichteten, nimmt die Staatsanwaltschaft den 7:1-Sieg von Zweitligist Austria Klagenfurt über Regionalligist ATSV Stadl-Paura vom vergangenen August im Wörthersee-Stadion unter die Lupe.

Die Klagenfurter Austria reagierte per Aussendung. "Die Austria ist vom Bundeskriminalamt sowie der Staatsanwaltschaft Klagenfurt nicht in die Ermittlungen involviert und auch nicht vorab darüber in Kenntnis gesetzt worden", erklärte Geschäftsführer Harald Gärtner. "Wir wurden völlig unverschuldet in dieses unangenehme Thema hineingezogen und wünschen uns eine schnelle, lückenlose Aufklärung durch das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft."