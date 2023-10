Drittes NHL-Saisontor von Rossi bei nächster Wild-Niederlage

Eishockey-Stürmer Marco Rossi hat im achten NHL-Saisonspiel sein bereits drittes Tor erzielt. Der Vorarlberger unterlag mit Minnesota in Washington am Freitag bei den Capitals aber 2:3 nach Penaltyschießen. Für die Wild war es die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen.

Rossi durfte sich dennoch über weitere persönliche Erfolgserlebnisse freuen. "Er wird besser und besser, und wird immer selbstbewusster. Durch seine Spielweise gibt er uns vor, dass er mehr spielen will und wird", lobte Minnesota-Trainer Dean Evason seinen Schützling, der aktuell der drittbeste Torschütze seines Teams ist.

Der 22-Jährige versenkte den Puck bei einem Gegenstoß nach perfektem Zuspiel von Marcus Foligno in der dritten Minute zum 1:0 im Kreuzeck, damit schrieb er im dritten Spiel in Serie einen Punkt an. Mit fast 19 Minuten erhielt Rossi die bisher meiste Einsatzzeit und durfte auch im Penaltyschießen antreten. Er vergab seinen Versuch wie etliche andere jedoch, der Siegtreffer für die Capitals gelang John Carlson.

NHL-Ergebnis vom Freitag: Washington Capitals - Minnesota Wild (mit Rossi/Tor zum 1:0) 3:2 n.P.