Dritter Tour-Etappensieg für Weltmeister Sagan

Der weitgehend flache 13. Abschnitt der Tour de France am Freitag von Bourg d'Oisans nach Valence hat den dritten Etappensieg von Weltmeister Peter Sagan gebracht. Der Slowake aus dem Bora-Team gewann am Freitag im Massensprint hauchdünn vor dem Norweger Alexander Kristoff (Emirates) und dem Franzosen Arnaud Demare (Groupama).

Im Gesamtklassement änderte sich am Tag nach der Königsetappe in den Alpen wie erwartet nichts. An der Spitze thront weiter das britische Sky-Duo Geraint Thomas und Chris Froome. Dritter ist der Niederländer Tom Dumoulin aus dem Team Sunweb. Am Samstag steht ein hügeliges Teilstück von Saint-Paul-Trois-Chateaux nach Mende mit einer 3-km-Schlusssteigung auf dem Programm.