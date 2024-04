Dritter Streich in Folge für die SMS Rankweil-West

Mit sieben Siegen und einer weißen Weste wurde die Mannschaft von Trainer Johannes Khüny erneut Meister im Schulsport-Handball auf Landesebene.

RANKWEIL. Nicht nur im Basketball auch im Handball zählt die Sportmittelschule Rankweil bei den landesweiten Titelkämpfen im Schulsport schon viele Jahrzehnte zu den Besten. Zum dritten Mal in Folge wurde die SMS Rankweil ohne Niederlage und Punktverlust alter und neuer Champion im Handball. Damit qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Johannes Khüny für die Handball-Regionalmeisterschaft mit den Bundesländern Salzburg und Tirol, welche am 3. Mai in Bregenz über die Bühne gehen wird. Die zwei stärksten Teams der Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg spielen dabei um ein begehrtes Ticket für die bundesweiten Schulsportmeisterschaften in Radstadt in Salzburg. Für die SMS Rankweil-West wäre es die dritte Teilnahme auf österreichischer Ebene in Folge. Im Kampf um den erneuten Landesmeistertitel gab es für die Rankweiler Handballer nur Erfolge. Gegen die SMS Bregenz-Schendlingen I (7:5), BG Gallus Bregenz (5:0), MS Klaus-Weiler Fraxern I (13:3), SMS Bregenz-Schendlingen II (12:4), MS Klaus-Weiler Fraxern II (12:0), PG Mehrerau (7:1) und die eigene zweite Rankweiler Truppe (19:3) zeigte der Landes-Champion erneut einen modernen Handball und verbuchte mit 75:16 auch das beste Torverhältnis aller teilnehmenden Teams. Der Jubel über die Goldmedaille war bei den Rankweiler Verantwortlichen und den Protagonisten riesengroß. Die zweite Rankweiler Mannschaft konnte beim Auftritt auch glänzen. Nur wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Dritten PG Mehrerau wurde Rankweil Vierter und verpasste das Ticket für die Regionalmeisterschaft nur hauchdünn. Wenn man bedenkt, dass beinahe alle Spieler aus Rankweil im kommenden Schuljahr in diesem Bewerb erneut antreten dürfen, ist dieser Erfolg sehr hoch einzuschätzen.VN-TK