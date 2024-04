Drittel der US-Verbraucher sieht Bitcoin unter 20.000 Dollar

Befragte Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA sind geteilter Meinung über die kurzfristige Wertentwicklung des Bitcoin. Laut einer Erhebung der Deutschen Bank erwartet etwa ein Drittel, dass die weltweit führende Kryptowährung bis zum Ende des Jahres unter 20.000 US-Dollar (18.500 Euro) fallen wird. Das wäre ein Abschlag von etwa 50.000 Dollar auf den aktuellen Preis des Tokens und würde ihn auf das Niveau des vergangenen Bärenmarkts des Jahres 2022 zurückbringen.

Der Kurs des Bitcoin war im November 2022 auf unter 16.000 Dollar gefallen. Die wichtige Krypto-Handelsplattform FTX hatte sich kurz zuvor für zahlungsunfähig erklärt, was kurzfristig für viel Unsicherheit gesorgt hatte. Allerdings lag der Untergang von FTX nicht am Bitcoin-Markt. Vielmehr hatte FTX-Chef Sam Bankman-Fried laut US-Justiz Milliarden aus dem Vermögen von FTX-Kunden ohne deren Wissen abgezweigt, um unter anderem riskante Geschäfte seines Hedgefonds Alameda Research zu finanzieren. Als diese Geschäfte schiefgingen, wurde auch FTX in den Strudel gerissen.