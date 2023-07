Dritte Rückkehr und neuer Spielmacher für SK Brederis

Landesligaklub Brederis trifft im Elmar Huber Gedächtnisturnier auf den großen Bruder RW Rankweil. Meiningen spielt gegen Sulz.

RANKWEIL. Der Metzler Werkzeuge SK Brederis veranstaltet kommende Woche von Dienstag, dem 11. Juli bis Samstag, 15. Juli im Bresner Römerstadion das traditionelle Elmar-Huber-Gedächtnisturnier. Elmar Huber hat vor 67 Jahren den Sportklub Brederis gegründet und aus der Taufe gehoben. Bereits zuvor hat er versucht den Fußballsport auch in Brederis zu etablieren. Im Jahr 1938 kam es mit ihm als Kapitän zum ersten Spiel in einem Fußballdress. Zur Gründung des Vereins kam es allerdings erst 1956. Über die Jahre hinweg nahmen immer mehr Mannschaften am landesweiten Spielbetrieb des Vorarlberger Fußballverbandes teil. Elmar Huber war bis zur Saison 1969/1970 Obmann des Vereins. Er verstarb am 26. Jänner 1994. Der Traditionsverein gedenkt ihm mit dem nach ihm benannten Event. In diesem prestigeträchtigen Vorbereitungsturnier auf die bevorstehende Meisterschaft 2023/2024 mit den teilnehmenden Mannschaften von Veranstalter SK Brederis, SK Meiningen, FC Sulz und RW Rankweil wird mit der ersten Kampfmannschaft und den 1b-Teams gespielt. Am Dienstag spielen die zweiten Garnituren die beiden Finalisten aus, bevor es am Mittwoch mit den Einser-Truppen zur Sache geht. Es kommt an beiden Tagen zu den Duellen zwischen dem Veranstalter Metzler Werkzeuge SK Brederis und FC RW Rankweil sowie zum Spiel zwischen dem FC Sulz und dem SK Meiningen. Alle Spiele an den beiden Halbfinaltagen beginnen um 18.30 Uhr. Titelverteidiger SK Brederis ist gegen Regionalliga West Aufsteiger RW Rankweil klar in der Außenseiterrolle. Allerdings will die Elf von Trainer Dalibor Milicevic für eine Überraschung sorgen. Rückkehrer Dominic Hehle wird viel Arbeit zwischen den Pfosten verrichten müssen. Für den 31-jährigen Schlussmann ist es schon die dritte Ära in Brederis. Nach den Jahren 2012 bis 2013 und 2014 bis 2018 hütet Hehle ab sofort wieder das Bresner Tor. Vor fünf Jahren hat der Schlussmann unter dem damaligen Trainer und Vater Erich Ender mit Brederis sensationell den Meistertitel in der Landesliga geholt. Mit Aleksandar Lepir, kommt von FC Mäder wurde in Brederis ein zweiter neue Keeper unter Vertrag genommen. Für die Rolle als neuer Spielmacher im Römerstadion ist Neuerwerbung Dennis Alibabic vorgesehen. Der Mittelfeldspieler gibt nach zweieinhalbjähriger Pause ein Comeback. Fast hundert Regionalligaspiele hat Alibabic mit den letzten Arbeitgebern Höchst, Lauterach, SW Bregenz und FC Dornbirn schon in den Beinen. Mit seiner Qualität und Routine kann der Linksfüßer zusammen mit Tormann Dominic Hehle den Bresnern sportlich sicher weiterhelfen. Für Turnierfavorit Rankweil beginnt mit dem schweren Auswärtsspiel am 27. Juli in Schwaz in Tirol das Abenteuer Regionalliga West. Nach vierzehnjähriger Abwesenheit spielen die Rot-Weißen wieder in der höchsten Amateurklasse Österreichs. SK Meiningen hofft nach dem letzten Tabellenplatz in der Vorarlbergliga im Vorjahr auf sportlich bessere Zeiten. Das Testspiel gegen Sulz dient für die Cavkic-Schützlinge um neue Sachen auszuprobieren.