Dritte Garnelenzucht in Österreich startet Verkauf

Garnelen kommen nun nach Tirol und Oberösterreich auch aus der Steiermark. In Edlach bei Rottenmann sollen künftig jährlich 60 Tonnen Garnelen heranwachsen und als "steirische Gebirgsgarnelen" über den online-shop, vor Ort oder im ausgewählten Fachhandel bzw. der Spitzengastronomie verkauft werden. Ausgeliefert wird Frischware, am Tag nach der "Ernte".

Laut Aussendung des Unternehmens White Panther ist in Rottenmann das einzige Unternehmen in Europa, das von der Larvenaufzucht bis zum Verkauf der Erwachsenen Tiere den ganzen Kreislauf abdeckt. Gezüchtet werden "White Tiger" Garnelen (Litopenaeus Vannamei) und "Blaue Garnelen" (Litopenaeus Stylirostris). Larven werden auch anderen Zuchtbetrieben in Europa zum Kauf angeboten.

"Hinter der Idee stand zunächst vor allem der Gedanke, die Abwärme eines Holzgaskraftwerkes sinnvoll zu nutzen", teilte das Unternehmen mit. Die Abwärme wird genutzt, um die Becken mit Salzwasser rund ums Jahr auf 28 Grad zu temperieren. In den steirischen Bergen seien so artgerechte Bedingungen geschaffen worden, dass die Aufzucht ohne Antibiotika, Hormone oder andere Chemikalien möglich sei. Basis ist Wasser aus dem Almbach, das mit Meersalz angereichert wird.

Geplant ist in Rottenmann auch ein "Kompetenzzentrum für Garnelenzucht". Gäste und Touristen dürfen schauen kommen, Kooperationen mit Bildungseinrichtungen sind vorgesehen. Forschungskooperationen etwa mit dem Zentrum für Aquakulturforschung am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, der Veterinärmedizinischen Universität Wien, dem Institut Genics in Australien sowie der University of Arizona gibt es bereits.