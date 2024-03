Schrunser Modegeschäft “Max und Stella“ lud zur Inspiration auf den Frühling ein

Unter dem Motto „Drinks, Sound und Fashion gab es am vergangenen Freitag Abend eine Einkaufsnacht im Schrunser Modegeschäft „Max und Stella“. Mit von der Partie waren neben professionellen Models auch die Geschäftsführerin Desiree Riedlsperger, die neben dem Schrunser Modegeschäft die gleichnamigen Modesalons in Götzis und Dornbirn betreibt. In Schruns wurde an diesem Abend die neue Frühjahrskollektion präsentiert.

Ungezwungen

„Dieser Abend soll aber nicht nur im Zeichen von Schauen stehen, sondern auch einen ungezwungenen Treffpunkt für unsere Kundschaft bieten, bei der sie sich Inspirationen für das kommenden Frühjahr und den Sommer holen können, was die Mode und die angesagten Farben betrifft. Doch auch der entsprechende Sound und ein Gläschen Sekt gehören einfach zu einem solchen Abend dazu“, weiß Riedlsperger, selbst beratend der zahlreichen Kundschaft zur Seite steht. Vor allem Farben in Minttönen wie etwa Hellblau, Mintgrün oder Rosa sind voll angesagt im Frühling. Frau Riedlsperger selbst trägt an diesem Abend grau und schwarz, was ebenso im Trend liegt. „Vor allem die dünneren leichten Stoffe, die sich gut anschmiegen und auch so auf der Haut anfühlen sind angesagt“, so die Modeexpertin.

Trendfarben