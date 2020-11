Dringender Appell von Menschenrechtsorganisation an USA

Zum 75. Jahrestag des Beginns der Nürnberger Prozesse am 20. November fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) die USA zur Rückkehr zu internationalen Institutionen und zur Stärkung der internationalen Gerichte auf. "Unter Präsident Trump haben sich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen, der Weltgesundheitsorganisation und dem UN-Menschenrechtsrat zurückgezogen", sagte GfbV-Referent Hanno Schedler am Donnerstag.

In den Nürnberger Prozessen mussten sich führende Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg vor einem Tribunal der Siegermächte verantworten. Aufgrund der Moskauer Dreimächteerklärung vom Oktober 1943 und des Londoner Abkommens vom August 1945 bildeten Frankreich, Großbritannien, die USA und die Sowjetunion einen Internationalen Militärgerichtshof, vor dem am 18. Oktober 1945 Anklage gegen 24 Hauptkriegsverbrecher erhoben wurde. Der Hauptprozess fand in Nürnberg vom 20. November 1945 bis 1. Oktober 1946 statt.