Drexler wird steirischer ÖVP-Chef

Nach dem Freitagabend im Zeichen von Altlandeshauptmann Hermann Schützenhöfer steht am Samstag sein Nachfolger Christopher Drexler im Mittelpunkt des zweitägigen Landesparteitags der steirischen ÖVP in der Grazer Stadthalle. Der neue LH wird am Vormittag seine Worte an die Delegierten richten und danach zum neuen Parteiobmann gewählt.

Freitagabend war Bundeskanzler Karl Nehammer zu Gast, der Drexler viel Lob mit auf den Weg gab. Schützenhöfer appellierte in einer bewegten Abschiedsrede, Drexler zu unterstützen, sowie: "Bleibt zuversichtlich und mutig." Gezeigt wurde ein Film über Schützenhöfers politisches Leben, betitelt "Sieben Minuten für 52 Jahre", so lange war "Schützi" in der Politik, der Kurz-Streifen porträtierte den Alt-Landeshauptmann mit einigen Großen dieser Welt und dem Resümee: "Die Politik war sein Beruf, die Steiermark sein Leben." Nach den offiziellen Programmpunkten ließen die Delegierten den Abend noch gemeinsam ausklingen.

Samstagfrüh stand zunächst Frühstück am Parteitagsprogramm, gefolgt vom Wahlvorschlag und der Rede von Drexler. Anschließend sind die Delegierten bei der Wahl des neuen Obmanns am Zug. Gegen Mittag sollte das Ergebnis feststehen.