Dressur-Mannschaft bei WM-Halbzeit auf Platz 10

Bei Halbzeit des Dressur-Mannschaftsbewerbs bei den Pferdesport-Weltmeisterschaften in Herning/Dänemark lag Österreich auf Rang zehn. Christian Schumach schaffte auf Donna Karacho 69,829 Prozent und war nach den 43 Samstag-Teilnehmern des Grand Prix 14., Stefan Lehfellner auf Roberto Carlos MT gelangen 69,068 Prozent (23.). Im Voltigieren geht Österreichs Gruppe als Vierter in die nächste Runde.

In der Dressur absolviert am Sonntag die zweite Hälfte des Starterfeldes den Grand Prix, für Österreich treten am Vormittag Florian Bacher auf Fidertraum OLD und am Nachmittag Victoria Max-Theurer auf Birkhof's Topas an. Für die Gesamtwertung zählen die besten drei Ergebnisse.