Dresdner Semperoper öffnet am 19. Juni mit Anna Netrebko

Mit prominenten Gästen nimmt die Sächsische Staatsoper Dresden nach gut dreimonatiger Coronazwangspause am 19. Juni den Spielbetrieb wieder auf. Die austro-russische Sopranistin Anna Netrebko und ihr Mann Yusif Eyvazov sind an insgesamt vier aufeinanderfolgenden Abenden in einer konzertanten Präsentation von Verdis Oper "Don Carlo" zu erleben, wie die Semperoper am Freitag mitteilte.

Die kammermusikalische Fassung der im Mai ausgefallenen Premiere von "Don Carlo" mit Netrebko als Elisabetta beschränkt sich wegen Corona auf ausgewählte Arien und Ensembles. Die Vorstellungen sind der Auftakt für eine Programmreihe mit je eineinhalbstündigen Veranstaltungen ohne Pause unter dem Motto "Aufklang!".

Damit wird der öffentliche Spielbetrieb unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen und mit eingeschränkter Platzkapazität wieder aufgenommen. Vorgesehen ist unter anderem ein Beethoven-Sonderkonzert der Sächsischen Staatskapelle unter Leitung von Chefdirigent Christian Thielemann am 11. Juli.