Dreijähriger in Leipzig von Straßenbahn tödlich verletzt

Ein kleiner Bub ist am Ostersonntag westlich der Leipziger Innenstadt vor den Augen seiner Familie von einer Straßenbahn erfasst worden. Für den Dreijährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb am Unfallort, wie eine Polizeisprecherin sagte. Mit Eltern und Bruder sei er zuvor an einer Haltestelle ausgestiegen. Als sie auf dem Gehsteig daneben liefen, sei der Dreijährige gestolpert, mit einem Fuß zwischen Gehsteig und Bahn geraten und unter das Fahrzeug gezogen worden.

Der 57 Jahre alte Fahrer erlitt den Angaben nach einen Schock, ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich auch um die Angehörigen des Buben. Zum Geschehen werde ermittelt, wegen fahrlässiger Tötung und Eingriffs in den Straßenverkehr. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.