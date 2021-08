Dreijähriger stürzte in Tirol rund sieben Meter von Balkon

Ein dreijähriger Bub ist am Montagnachmittag in Längenfeld in Tirol (Bezirk Imst) rund sieben Meter von einem Balkon gestürzt. Wie die Polizei berichtete, hatte sich die 28-jährige Mutter des Buben bei einer Freundin auf deren Balkon aufgehalten, während die beiden Kinder der Frauen im Wohnzimmer spielten. In einem unbeobachteten Moment dürfte der Dreijährige am Geländer des Balkons nach oben geklettert und in der Folge abgestürzt sein.

Das Kind blieb verletzt im Garten liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Bub in die Innsbrucker Klinik geflogen.