Dreijährige stürzte in Oststeiermark von Stiege

Ein dreijähriges Mädchen ist in der Oststeiermark von einer Stiege gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte. Das Kind soll laut Polizei beim Abwärtsgehen das Gleichgewicht verloren haben und war rund zweieinhalb Meter über die Stufen gefallen. Die Dreijährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C12 des ÖAMTC in die Kinderklinik nach Graz geflogen.

Der Unfall passierte bereits am Donnerstagabend, wurde aber erst jetzt bekannt gegeben. Das Kind hatte gegen 18.00 Uhr gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern am elterlichen Anwesen im Bezirk Weiz bei der Stallarbeit geholfen. Nachdem die drei Heu für die Fütterung der Kühe vom Heuboden hinuntergeworfen hatten, war die Kleine die Stiege nach unten gegangen. Beim Sturz auf den Betonboden erlitt das Kind schwere Verletzungen.