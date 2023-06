Drei will mit Allianz-Tochter Glasfaseranbindungen ausbauen

Der Mobilfunknetzbetreiber Drei und der Infrastrukturanbieter öGIG, eine Tochter der Allianz-Versicherung, wollen bis zum Jahr 2030 eine Million Haushalte an das Glasfasernetz anbinden. Mit dem Mitbewerber A1 kooperiert Drei bereits beim Netzausbau, wodurch das Glasfaser-Angebot von Drei im Jahr 2024 für mehr als eine Million Haushalte verfügbar sein wird. Die öGIG hat aktuell 82.000 Glasfaseranschlüsse hergestellt, davon wurden 14.000 bereits aktiviert.

Drei-Chef Rudolf Schrefl betonte heute, dass es bei der Glasfaserinfrastruktur in Österreich noch großen Aufholbedarf gibt. "Wir hinken bei der Connectivität ziemlich hinterher", so Schrefl am Freitag vor Journalisten. Er verwies auf internationale Rankings, wo Österreich bei den Anbindungen hinter Ungarn und gerade mal vor Rumänien liege. Beim Anteil der Glasfaser an den Festnetzanschlüssen liege Österreich OECD-weit auf den letzten Plätzen.