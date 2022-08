Drei von zehn Bahngästen mit Pünktlichkeit unzufrieden

Heuer sind teilweise mehr Fahrgäste mit den Zügen gefahren, als vor der Pandemie. Allerdings wurden die Züge weniger pünktlich wahrgenommen und ein Drittel sprach sich für die Erweiterung des Klimatickets aus. Zudem wünschten sich drei von zehn Fahrgästen mehr Verbindungen mit Regionalzügen und jeder dritte Fahrgast möchte eine bessere Abstimmung mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, wie der diesjährige Bahntest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigte.

Beim Bahntest wurden heuer österreichweit über 9.300 Fahrgäste in Zügen von zehn verschiedenen Unternehmen befragt. Der Großteil der Fahrgäste war mit den Leistungen der Züge zufrieden. Das Zugpersonal wurde hinsichtlich Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sehr gut bewertet. Jeder vierte Fahrgast merkte aber an, dass in den vergangenen zwölf Monaten weniger Zugpersonal anzutreffen war als zuvor. Manche Züge waren überfüllt - so waren elf Prozent der Fahrgäste in Fernzügen mit dem Sitzplatzangebot unzufrieden und damit rund doppelt so viele wie in Regionalzügen und in S-Bahnen.