Drei Viertel der 50- bis 75-Jährigen wissen nicht, wo sie im Alter wohnen werden

75 Prozent der 50- bis 75-Jährigen haben laut einer Studie keine Pläne, wo sie im Alter wohnen sollen.

Der zufolge würden viele Best Ager ihre Wohnsituation erst reflektieren, wenn bestimmte Gründe wie Barrierefreiheit, Wohnungsgröße, Bedarf nach Gesellschaft oder finanzielle Situation schlagend werden. In diesen Lebensjahren würde die Wohnzukunft oftmals verdrängt. Personen ohne Eigentum seien davon tendenziell stärker betroffen als Wohnungs- oder Hausbesitzer.

Menschen ohne Eigentum stehen vor gewaltiger Herausforderung

29 Prozent der eigentumslosen 50- bis 65-Jährigen haben der Studie zufolge keine Pläne, wo sie im Alter wohnen sollen. Menschen mit Eigentum planen hingegen zu 68 Prozent, in ihrer eigenen Unterkunft zu verbleiben. Die "Silver Living Studie - Die 50- bis 75-Jährigen in Krisenzeiten", die von Silver Living, einem Projektentwickler für Betreute Wohnprojekte in Auftrag gegeben wurde, spricht auch die oft ignorierte vorhersehbare Altersarmut bei Mitgliedern der Babyboomer-Generation an.