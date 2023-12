Drei Verletzte nach Brand eines E-Scooters in Graz

Ein E-Scooter hat in einem Grazer Wohnhaus im Bezirk Jakomini am Sonntagnachmittag einen Brand ausgelöst. Um sich in Sicherheit zu bringen, sprang ein 33-Jähriger aus dem Fenster des Gebäudes und verletzte sich dabei schwer. Zwei weitere Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Beim Aufladen des E-Scooters dürfte offenbar dessen Batterie explodiert sein, teilten die Brandmeldezentrale der Stadt Graz sowie die Landespolizeidirektion Steiermark in Aussendungen mit.

Der 33-jährige Mann war am Sonntag bei seiner 50-jährigen Mutter zu Besuch und steckte seinen E-Scooter im Vorraum der Wohnung an das Stromnetz, um ihn aufzuladen. Laut Angaben der Polizei sei die Batterie mit einem lauten Knall explodiert. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch der Mann offenbar in Panik geriet und aus dem Fenster des ersten Stocks sprang. Die Mutter sowie der 17-jährige Bruder konnten die Wohnung verlassen, erlitten aber eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Berufsfeuerwehr Graz löschte mit 25 Kräften und sechs Fahrzeugen den Brand, weitere Bewohner wurden dabei nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.