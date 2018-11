Drei US-Soldaten bei Bombenanschlag in Afghanistan getötet

Drei US-Soldaten sind am Dienstag bei einen Anschlag in Afghanistan getötet worden. Drei weitere US-Soldaten seien verletzt worden, als ein Sprengsatz nahe der Stadt Ghasni im Zentrum des Landes detonierte, wie die NATO-Mission "Resolute Support" mitteilte. Außerdem seien drei weitere US-Soldaten und ein Mitarbeiter einer privaten US-Sicherheitsfirma verletzt worden.

Die radikalislamischen Taliban nahmen die Attacke in einer Mitteilung über den Messenger-Dienst WhatsApp für sich in Anspruch.

Die Zahl der in Afghanistan seit Jahresbeginn getöteten US-Soldaten stieg damit auf zwölf. Erst am Samstag war ein US-Soldat in der Provinz Nimros erschossen worden. Nach Angaben der NATO wurde er bei einem Einsatz gegen das Terrornetzwerk Al-Kaida “wahrscheinlich versehentlich” von verbündeten afghanischen Soldaten erschossen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass er absichtlich getötet worden sei.