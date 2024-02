Drei Tote nach Teileinsturz eines Wohnhauses bei Barcelona

Einen Tag nach dem Teileinsturz eines Mehrfamilienhauses in einer Vorstadt von Barcelona haben Suchtrupps am Mittwoch die Leichen dreier vermisster Bewohner geborgen. Es handle sich um zwei Frauen und einen Mann, teilte die Feuerwehr der Industriestadt Badalona mit. Bei dem Unglück waren mehrere Geschoßdecken in die Tiefe gestürzt und hatten Bewohner unter sich begraben. Von außen waren an dem fünfstöckigen Gebäude, das mehrere Jahrzehnte alt ist, kaum Schäden zu erkennen.

Eine der Frauen hinterlasse zwei kleine Töchter, die am Vortag vergeblich nach der Schule darauf warteten, wie sonst von ihrer Mutter abgeholt zu werden, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete. Die Frau des ums Leben gekommenen Mannes und die gemeinsamen beiden kleinen Kinder hätten nur Minuten vor dem Einsturz das Haus verlassen, um zu einem Spielplatz zu gehen.

Nachbarn, die in Häusern gleichen Bautyps leben, durften inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren. Einige hätten es jedoch aus Angst vor weiteren Einstürzen vorgezogen, woanders unterzukommen, schrieb die Zeitung.