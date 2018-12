Drei Tote nach Schüssen in Heidelberger Hochhaus

Nach Schüssen in einem Hochhaus in Heidelberg haben Polizisten drei Leichen in einer Wohnung gefunden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einen Familiendrama aus. Bei den Toten handelt es sich um eine Frau und zwei Männer. Die Polizei vermutet, dass sich der Täter unter ihnen befindet. Die Umstände des Tötungsdeliktes am Dienstagabend sind bisher unklar.

Eine Anrainerin hatte die Schüsse gehört und dann kurz vor 22 Uhr den Notruf gewählt. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei öffnete die Wohnung um 0.30 Uhr. Dort fanden sie neben den Leichen auch eine Schusswaffe. Sie sperrten den Bereich um den Wohnkomplex im Stadtteil Emmertsgrund großräumig ab. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf.