Drei Tote in Wohnung in Belgien gefunden

Durch Messerstiche sind in Belgien in einem Vorort von Löwen drei Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Notruf habe die Polizei in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Kessel-Lo drei Leichen mit Stichverletzungen gefunden, berichtete die Zeitung "Het Laatse Nieuws". Die Wohnung werde von einer Frau, ihrem Sohn und zwei seiner Freunde bewohnt. Ob es sich bei den Toten um Bewohner handelte, war zunächst unklar.

Nachbarn berichteten, dass der Hund der Bewohner nachts pausenlos gebellt habe. Die Polizei sperrte die Umgebung des Hauses für Ermittlungen ab, ein Hubschrauber kreiste über dem Wohngebiet.