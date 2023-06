Polizisten entdeckten Leichen in Wohnhaus

Polizisten entdeckten Leichen in Wohnhaus ©APA/THEMENBILD

Polizisten entdeckten Leichen in Wohnhaus ©APA/THEMENBILD

Drei Tote in obersteirischem Wohnhaus entdeckt

Die Polizei im obersteirischen St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) hat Dienstagabend nach einer Abgängigkeitsanzeige drei Tote in einem Wohnhaus entdeckt. Die Hintergründe seien noch unklar, doch Fremdverschulden könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einer Aussendung. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.

Über nähere Umstände zur Auffindungssituation könnten vorerst aus kriminaltaktischen Gründen keine näheren Auskünfte erteilt werden. Das Wohnhaus liege jedenfalls abgelegen in einem Wald. Die genaue Identität der Toten - es handelt sich um drei Erwachsene - stehe derzeit noch nicht endgültig fest. Klar sei aber, dass es sich wohl um keinen Unfall handeln dürfte, hieß es seitens der Polizei. Eine Gefährdung für die übliche Bevölkerung bestehe aber nicht, wurde versichert.

Noch in den Nachtstunden haben die Ermittler und die Spurensicherung ihre Arbeit aufgenommen. Weitere Details soll es erst Mittwochfrüh für die Öffentlichkeit geben, wenn die Sachlage klarer ist.