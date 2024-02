Drei Tote in Bad Vöslau: 77-Jähriger legte wohl Feuer

Nach der Entdeckung von drei Toten mit Schusswunden in Bad Vöslau (Bezirk Baden) am Samstagnachmittag haben die Ermittlungen ergeben, dass wohl der Wohnungsbesitzer Feuer gelegt hat. Laut Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) Niederösterreich, wies die Leiche des 77-Jährigen u.a. Versengungen der Haare und Augenbrauen auf. Bei den beiden anderen Männern im Alter von 63 und 67 Jahren sei das nicht der Fall gewesen.

An vier Stellen war Benzin verschüttet und an drei angezündet worden, wie auch der "Kurier" online berichtet. Ein Kanister wurde sichergestellt, so Pfandler. Die Brandursachenermittlung bezeichnete er am Donnerstag als abgeschlossen. Das Motiv der Tat bleibe vorerst ungeklärt. Es gebe "noch keine stichhaltige Erklärung", sagte der LKA-Chef auf Anfrage.