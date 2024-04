Drei Tote eine Woche nach Erdbeben in Taiwan gefunden

Eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Taiwan haben die Rettungskräfte weitere Leichen im besonders stark betroffenen Kreis Hualien geborgen. Die Helfer im Taroko-Nationalpark haben mit schwerem Gerät Felsbrocken wegbewegt, um die Toten zu bergen, die bereits Ende vergangener Woche ausfindig gemacht worden waren, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Bei der Bergung auf dem von Erdrutschen verschütteten Wanderpfad kamen demnach drei weitere Leichen zum Vorschein.

Zur Identität der beiden neu entdeckten Toten gab es zunächst keine weiteren Informationen. Die Behörden brachten sie in die Stadt Hualien zur weiteren Klärung. Stand Mittwochabend (Ortszeit) listete die Feuerwehr in ihrem Bericht 16 Menschen, die vor einer Woche bei dem laut taiwanischen Angaben 7,2 starken Beben ums Leben kamen. 1.155 Menschen galten als verletzt. 37 Leute befanden sich den Angaben zufolge noch in nicht zugänglichen Gebieten, waren aber in Sicherheit. Drei Menschen, ein Paar aus Australien und ein Arbeiter in einem Steinbruch, wurden noch unter den Trümmern vermisst.