Drei Tote bei Unglücken in französischen Alpen

Bei Unglücken in den französischen Alpen sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Im Mont-Blanc-Massiv wurden zwei Menschen tödlich von einer Lawine getroffen, wie die französischen Behörden mitteilte. Im Ecrins-Massiv südöstlich von Grenoble stürzte ein Wanderer ab.

Das Lawinenunglück ereignete sich am frühen Nachmittag in der Nähe des Skigebiets Saint-Gervais-les-Bains, wie die Behörden des Départements Haute-Savoie mitteilten. Die Schneemassen hätten sich in rund 2300 Metern Höhe gelöst und acht Menschen, die abseits der Pisten unterwegs waren, 400 Meter weit mitgerissen. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, ein dritter Mensch sei leicht verletzt worden.