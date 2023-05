Drei Tote bei Schüssen in Nachtclub in Kansas City

Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Kansas City sind in der Nacht auf Sonntag drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Zwei der Opfer starben noch am Tatort, ein weiteres im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Notruf sei gegen 1.25 Uhr morgens (Ortszeit) eingegangen. Es handelt sich laut Polizei wahrscheinlich um Erwachsene, zu deren Alter und Geschlecht es aber noch keine Angaben gab.

Wer die Schüsse abfeuerte und warum, war zunächst nicht bekannt. Mordkommission und Spurensicherung untersuchten den Tatort, teilte die Polizei weiter mit. Einer der Verletzten befinde sich in kritischem Zustand, der andere sei stabil.

Die USA sind seit langem mit einem gewaltigen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Vorfälle dieser Art gehören zum Alltag. Kansas City mit etwa 500.000 Einwohnern liegt am westlichen Rand des US-Bundesstaates Missouri an der Grenze zu Kansas.