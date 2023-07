Drei Tote bei Schießerei auf Baustelle in Auckland

Ein Bewaffneter im neuseeländischen Auckland hat auf einer Baustelle mindestens zwei Menschen erschossen. Auch der Schütze selbst sei tot, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Weitere Menschen seien verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich im Geschäftszentrum der Metropole unweit der Fanbasis der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland stattfindet. Das Sportereignis soll nicht beeinträchtigt sein.

Der neuseeländische Premierminister Chris Hipkins zeigte sich nach dem Vorfall "in großer Sorge". Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, darunter auch Polizeibeamte, sagte der Premier und fügte hinzu: "Ich will den tapferen Männern und Frauen der neuseeländischen Polizei danken, die in die Schusslinie gelaufen sind, mitten in die Gefahr, um das Leben anderer zu retten."