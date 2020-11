Tote bei erneuten Protesten in Peru, Minister zurückgetreten

In Peru sind nach mindestens zwei Todesfällen bei Protesten gegen die Amtsenthebung des bisherigen Präsidenten Martin Vizcarra mehrere Minister der neuen Regierung zurückgetreten. Nach übereinstimmenden Medienberichten legten der Innenminister, die Justizministerin und der Gesundheitsminister in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) ihre Ämter nieder. Der neue Präsident Manuel Merino traf mit seinem Kabinett zusammen.

Am Samstag waren in dem südamerikanischen Land den sechsten Tag in Folge Tausende in mehreren Städten auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen das aus ihrer Sicht undemokratische Vorgehen des Parlaments bei der Absetzung Vizcarras. In der Hauptstadt Lima setzte die Polizei erneut Tränengas und Berichten zufolge auch Gummigeschoße ein.