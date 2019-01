Drei Tote und viele Verletzte bei Hausbrand in Spanien

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im nordostspanischen Badalona sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. 16 von insgesamt 29 Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Behörden der katalanischen Gemeinde mit. Ein zwei Monate altes Baby sowie zwei Männer, die in die Tiefe gesprungen seien, um den Flammen zu entkommen, seien in kritischem Zustand, hieß es.

Die Küstenstadt Badalona, die etwa zehn Kilometer nordöstlich von Barcelona liegt, rief eine dreitägige Trauer aus. Das Feuer brach in dem zehnstöckigen Gebäude vormittags aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Nachbarhäuser seien evakuiert worden. Die Flammen konnten nach knapp drei Stunden gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Unter den Todesopfern sei eine 92-jährige Frau, die allein im neunten Stock gewohnt habe, berichtete die Zeitung “La Vanguardia”. Die zwei anderen Toten seien noch nicht identifiziert. Die meisten Verletzten hätten Rauchvergiftungen erlitten.

Der Bürgermeister von Badalona, Alex Pastor, der zum Brandort fuhr, um die Rettungs- und Löscharbeiten zu begleiten, sagte: “Es ist der schlimmste Tag meiner Amtszeit. Ein sehr trauriger Tag für Badalona.”