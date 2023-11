Drei tote Frauen bei Feuer in Pariser Vorort

Bei einem Wohnhausbrand in einem Vorort von Paris sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Sechs Bewohner wurden verletzt, ein Kind schwebte in Lebensgefahr, teilte die Polizeipräfektur mit. Bei dem Einsatz in Stains wurde außerdem ein Feuerwehrmann verletzt. Bei den drei Todesopfern handelte es sich Behördenangaben zufolge um die Mieterin einer Wohnung im dritten Stock, ihre Schwester und eine Freundin.

Ein im ersten Stock wohnender sechsjähriger Bub wurde bei dem Feuer lebensgefährlich verletzt. 88 Brandbekämpfer waren mit 24 Fahrzeugen zu dem Feuer in dem sechsgeschoßigen Gebäude ausgerückt.

Die Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden. Weitere Bewohner und Anrainer wurden von der Gemeinde in einer Sporthalle untergebracht. Das Gebäude mit geschätzten 15 Bewohnern sollte kommende Woche renoviert, die Bewohner solange in Zwischenunterkünfte gebracht werden, wie Bürgermeister Azzedine Taibi erklärte. Stains liegt etwa 15 Kilometer nördlich von der Hauptstadt entfernt.