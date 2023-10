Drei Tote bei Einsturz eines Wohnhauses in Havanna

Beim Teileinsturz eines Wohnhauses in der berühmten Altstadt von Havanna sind drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter waren zwei Feuerwehrleute - eine 40-Jährige und ein 23-Jähriger - die nach einem ersten Teileinsturz in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) bei den Rettungsarbeiten von einem zweiten überrascht und unter den Trümmern begraben wurden, wie das kubanische Innenministerium mitteilte.

Den Fund der dritten Leiche unter den Trümmern meldete die Regierung am Mittwochabend - zuvor hatte es geheißen, ein 79-Jähriger werde dort gesucht. Warum das offensichtlich baufällige Haus teils in sich zusammengefallen war, wurde zunächst nicht bekannt; es hatte aber stark geregnet. Nach Regierungsangaben lebten in dem dreistöckigen Gebäude 13 Familien mit insgesamt 54 Menschen.