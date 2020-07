Drei Tote bei Absturz von Leichtflugzeug in Deutschland

In Deutschland ist in der niederrheinischen Stadt Wesel ein Leichtflugzeug in ein Wohnhaus gestürzt und in Flammen aufgegangen. Dabei wurden nach Behördenangaben drei Menschen getötet. Ein Kind wurde verletzt.

Bei den Getöteten handle es sich wahrscheinlich um die beiden Insassen des zweisitzigen Flugzeugs sowie die Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung, hieß es am Abend in einer gemeinsamen Erklärung der zuständigen Staatsanwaltschaft, Polizei und Feuerwehr. Das zweijährige Kind, das sich ebenfalls in der Dachwohnung aufhielt, habe mit leichten Verletzungen gerettet werden können.

Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Flugzeug war den Erkenntnissen der Ermittler zufolge in Marl gestartet, landete in Wesel auf dem Flugplatz zwischen und stürzte nach dem Wiederabheben ab. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.