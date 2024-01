Drei Taxler wegen Diebstahls und Raubes an Kunden angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen drei ehemalige Taxifahrer Anklage erhoben, die über mehrere Jahre hinweg gezielt vor Diskotheken auf stark alkoholisierte Opfer gewartet hatten, um diese zu bestehlen bzw. auszurauben. Scharf waren die kriminellen Taxler im Alter zwischen 33 und 57 vor allem auf hochpreisige Armbanduhren ihrer Kunden. Ihnen wird in erster Linie gewerbsmäßig schwerer Diebstahl in krimineller Vereinigung vorgeworfen, gab die Anklagebehörde bekannt.

Der Fall hatte im Herbst des Vorjahrs für Schlagzeilen gesorgt, nachdem der 33-Jährige Taxler fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommen wurde. Dort befindet er sich nach wie vor, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, Donnerstagmittag auf APA-Anfrage erklärte. Von bis zu 60 möglichen Opfern war ursprünglich die Rede, letzten Ende wurden laut Bussek fast 20 Diebstahlsfakten zur Anklage gebracht. In zwei weiteren Fällen, in denen den Betroffenen die Uhr gewaltsam vom Handgelenk gerissen bzw. dies versucht wurde, wird dem 33-Jährigen Raub angekreidet. Insgesamt ist ein Schaden von 350.000 Euro inkriminiert.