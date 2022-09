Drei startet mit 5G+ und garantierten Bandbreiten

Der Mobilfunkbetreiber "Drei" macht das Internet schneller - vorerst allerdings nur zuhause über seinen Router, entsprechende Handys für das heute vorgestellte 5G+ gibt es noch nicht. In der derzeitigen Ausbaustufe können 1,3 Millionen Haushalte in Österreich erreicht werden. Neben dem schnelleren Netz und zwanzig Prozent weniger Energieverbrauch garantiert 5G+, je nach Tarif, auch eine vereinbarte Bandbreite. Der günstigste Tarif mit 100 mbit-Zusage kostet 32 Euro im Monat.

"Wir haben damit ein neues Internetzeitalter gestartet", so Drei-Chef Rudolf Schrefl am Donnerstag vor Journalisten. Mit heutigen Tag gebe es eine Bandbreitengarantie für mehr als 1,3 Millionen Haushalte, falls sie sich für 5G+ entscheiden. Für Bestandskunden gibt es dafür vergünstigte Tarife. Interessierte sollten vorher auf der Homepage von Drei oder in deren Shops bzw. bei deren Fachhändlern einen Verfügbarkeitscheck machen, damit sie dann auch wirklich 5G+ haben.

Für den Datenturbo muss der Router getauscht werden. Wer ein besonders strahlungsresistentes Haus oder eine schlechte Ausrichtung hat, kann mittels eines zusätzlichen Outdoor-Routers trotzdem breitbandig surfen.

Drei habe das eigene Handynetz komplett neu aufgesetzt und alle Komponenten auf 5G getrimmt, berichtetet dazu Technikchef Matthias Baldermann. Mit 5G+ habe man das Netz von seinen "'Stützrädern" befreit und in Österreich nach dreijähriger Vorarbeit Pionierarbeit geleistet. Bis zu 500 Megabit/Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit seien derzeit schon möglich.

Schrefl erinnerte daran, dass Österreich vor vielen Jahren zu den Mobilfunkpionieren gehörte, dieser Vorsprung sei leider weg. Mit 5G+ biete sich besonders in Gegenden mit schleppenden Glasfaserausbau eine Alternative an - nicht nur für Private, sondern auch für Unternehmen, rührte er die Werbetrommel.

"Wir errichten Österreichs schnellstes Netz - fast so schnell wie unser Nervensystem", so das Versprechen der heimischen Tochter des chinesischen Mischkonzerns Hutchison. "Ab heute ist unser österreichweites Netz vollständig mit einem 5G Kernnetz ausgestattet. Alle unsere bestehenden 5G Sendestandorte sind für 5G+ freigeschaltet. Das ist ein echter Game Changer für Internet in Österreich", betonte Baldermann.

Besonders hervor hob er die Möglichkeit, mittels Network Slicing einen Teil der Kapazitäten für Kunden reservieren zu können, was Drei erstmals weltweit für Privatkunden nutze. Mit 5G+ (auch als 5G Standalone bezeichnet) würden sich je Quadratkilometer mehr als eine Million Smartphones, Modems und beliebige internetfähige Geräte online bringen lassen - zehn Mal so viele wie in den bestehenden 5G Netzen. Die Reaktionszeit liege bei 20 Millisekunden.