Drei Schwerverletzte nach Überholmanöver in Wien

Ein missglücktes Überholmanöver bei der Heiligenstädter Brücke in Wien-Brigittenau hat am späten Montagabend drei Schwerverletzte gefordert, ein 69-jähriger Mann schwebt sogar in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, touchierte ein 53-Jähriger mit seinem Porsche das Auto des 69-Jährigen. Beide Pkw wurden weggeschleudert, das Fahrzeug des Älteren geriet auf die Gegenfahrbahn und knallte gegen einen Baum.

Die beiden Pkw waren auf der Brücke unterwegs und wollten nebeneinander links Richtung Brigittenauer Lände abbiegen, was aufgrund von zwei Fahrbahnen auch möglich ist. Allerdings geht dann nur die linke Spur Richtung Nordbrücke weiter. Scheinbar wollte der 53-Jährige deshalb mit dem Porsche das andere Auto überholen, um auch auf die linke Spur zu gelangen. Dazu beschleunigte er sein Fahrzeug, touchierte aber beim Überholen das andere Auto. Durch die Wucht des Aufpralls krachte der Porsche gegen einen Lichtmast am Fahrbahnteiler. Das andere Auto wurde auf die Gegenfahrbahn und schließlich gegen den Baum geschleudert.

Der 69-jährige Lenker des Autos wurde eingeklemmt und lebensgefährlich, seine Ehefrau am Beifahrersitz schwer verletzt. Eine Insassin des Porsche erlitt auch schwere, der 53-jährige Lenker und seine 55-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen.

Die Berufsfeuerwehr Wien befreite den eingeklemmten Mann mittels eines hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Fahrzeug. Die Berufsrettung Wien stand ebenfalls mit mehreren Teams im Einsatz. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurden die Unfallbeteiligten in Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrsunfallkommando übernahm die Ersterhebungen zum Unfallhergang. Bei dem 53-jährigen Lenker wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Er wird wegen des Verdachts der mehrfachen fahrlässigen Körperverletzung und aufgrund seiner Alkoholisierung beim Lenken eines Kraftfahrzeuges angezeigt. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrssperren und Umleitungen.