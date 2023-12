Drei Schwerverletzte bei Unfällen in Niederösterreich

Drei Personen, unter ihnen ein Kind, sind am Montag bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich schwer verletzt worden. Eine Neunjährige wurde nach einem Zusammenstoß auf der Westautobahn (A1) bei Altlengbach (Bezirk St. Pölten) ins Spital geflogen. In Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) war eine Motorradfahrerin mit einem Autobus kollidiert. In Hollabrunn wurde laut Polizeiaussendung vom Dienstag eine Passantin von einem Pkw erfasst.

Zum Unfall auf der A1 teilte die Exekutive mit, dass das Auto einer 34-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land am Nachmittag vermutlich wegen eines technischen Defekts langsamer geworden war. Ein 45-jähriger Lenker, der ebenfalls Richtung Wien unterwegs war, konnte einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Der Wagen der Frau kam ins Schleudern, in der Folge prallte ein Klein-Lkw gegen die Front des Pkw.

Die neunjährige Tochter der 34-jährigen Lenkerin, die auf der Rückbank saß, wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Wien-Donaustadt transportiert. Der 45-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Die A1 war vorübergehend gesperrt.

In Lanzenkirchen wurde am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Autobus mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Chauffeur überstand den Anprall unbeschadet. Im Autobus hatten sich keine Fahrgäste befunden. Laut Polizei dürfte der 52-Jährige aufgrund der tief stehenden Sonne die von rechts kommende 30-Jährige auf dem Motorrad übersehen haben und fuhr in eine Kreuzung ein.

Im Freilandgebiet von Hollabrunn wurde am frühen Montagabend eine Passantin von einem Pkw erfasst, in einen Acker geschleudert und schwer verletzt. Ein 37 Jahre alter Mann am Steuer eines Autos dürfte die dunkel gekleidete 20-Jährige übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das Opfer wurde in das Landesklinikum Horn transportiert.