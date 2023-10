Drei Schwerverletzte bei Unfall im Burgenland

Ein Autounfall in Pama (Bezirk Neusiedl am See) hat am Samstagnachmittag drei Schwerverletzte gefordert. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage mit. Zwei Pkw dürften auf der L202 kollidiert sein. Die Unfallursache war zunächst unklar. Drei Notarzthubschrauber und fünf Rettungsautos waren im Einsatz.

Die Schwerverletzten wurden mit den drei Hubschraubern in verschiedene Spitäler geflogen - ins Krankenhaus Eisenstadt, ins Wiener SMZ-Ost und ins Landesklinikum Wiener Neustadt. Zwei Leichtverletzte wurden mit der Rettung nach Eisenstadt gebracht, einer nach Hainburg. Im Einsatz waren laut LSZ auch zwei Feuerwehren und die Polizei.