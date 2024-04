Drei Schwerverletzte bei Pkw-Kollision im Bezirk Korneuburg

Eine Frontalkollision zweier Pkw auf der B6 in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) hat am Montag drei Schwerverletzte gefordert. Polizeiangaben vom späten Montagabend zufolge kam ein 31-Jähriger mit seinem Wagen in einer Rechtskurve nach links ab und prallte gegen das Auto eines 38-Jährigen. Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz.

Der 31-Jährige und seine um fünf Jahre jüngere Mitfahrerin wurden von "Christophorus 2" und "Christophorus 9" in das Universitätsklinikum St. Pölten bzw. in das Landesklinikum Mistelbach geflogen. Der 38-Jährige, der den zweiten Unfallwagen gesteuert hatte, wurde per Rettung ebenfalls in das Spital nach Mistelbach gebracht.