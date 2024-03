Drei Personen in Kärnten von Lawine verschüttet: Unverletzt

Eine 24-jährige Frau und zwei 27-jährige Männer sind am Freitagvormittag im Skigebiet Mölltaler Gletscher (Bezirk Spittal an der Drau) von einer Lawine verschüttet worden. Die Slowaken waren im Freigelände unterwegs, als ein unbekannter Wintersportler oberhalb von ihnen ein etwa 50 Meter breites Schneebrett auslöste. Alle drei blieben unverletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die drei Slowaken waren mit den Skiern und einem Snowboard gegen 9.45 Uhr von der Bergstation der Gletscherjet-Bahn ins Freigelände eingefahren. Dabei löste sich ein Schneebrett und verschüttete einen Ski, den einer der Sportler verloren hatte. Die drei versuchten, den Ski mit Lawinensonden zu orten. Dabei wurden sie schließlich von der Lawine erfasst - während die beiden Männer sich selbst befreien konnten, wurde die Frau komplett verschüttet, nur mehr ihr Fuß ragte aus dem Schnee. Sie konnte aber rasch von ihren Begleitern und weiteren Sportlern ausgegraben werden.