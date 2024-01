Drei Personen erlitten in Leoben vermutlich Kohlenmonixidvergiftungen

Drei Personen bewusstlos in Leobener Wohnung aufgefunden

Zwei Erwachsene und eine jugendliche Person sind am späten Donnerstagvormittag im obersteirischen Leoben bewusstlos in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte einen Bericht des ORF Steiermark, wonach alle drei Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten haben dürften. Sie wurden nach der Wohnungsöffnung von den Rettungskräften in Spitäler gebracht.

Die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss waren zu dem Haus im Stadtteil Donawitz gerufen worden und mussten erst die versperrte Tür zur Wohnung aufbrechen. Sofort danach schlug der CO-Melder eines Feuerwehrmannes aus, es herrschte offenbar eine sehr hohe Kohlenmonoxid-Konzentration. Die Gasversorgung wurde unterbrochen und eine Druckbelüftung aufgebaut und aktiviert, wie der Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbandes Leoben mitteilte. Zwei der Personen wurden aus der Wohnung geborgen, eine weitere noch darin erstversorgt.

Eines der Opfer wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Spital geflogen, die beiden anderen von Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach dreieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Von den Feuerwehrleuten wurden noch ein Rauchfangkehrer sowie Fachleute der Gaswerke Leoben hinzugezogen. Die Ursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.