Drei Passanten retteten Bewusstlosen in Hallein aus Auto

Drei aufmerksame Passanten haben am Dienstag in der Mittagshitze einen bewusstlosen Mann aus einem geparkten Auto bei einem Supermarkt in Rif bei Hallein gerettet. Laut Polizei schlugen sie die Seitenscheiben des versperrten Pkws ein, befreiten den 65-Jährigen aus dem Wagen und brachten ihn in eine stabile Seitenlage.

Ein Notarzt konnte den Mann stabilisieren, der Halleiner kam wieder zu Bewusstsein. Er wurde vom Roten Kreuz mit einem Rettungswagen ins Salzburger Landeskrankenhaus gebracht. Warum der 65-Jährige bewusstlos geworden ist, war zunächst noch unklar.