Drei panamesische Schiffe im Krieg getroffen

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Vormonat sind drei Schiffe mit der Flagge Panamas im Schwarzen Meer von russischen Raketen getroffen worden. Wie Panamas Schifffahrtsbehörde mitteilt, ist eines der Schiffe sogar gesunken. Opfer soll es aber keine gegeben haben. Der ukrainische Generalstab wiederum teilte in der Nacht zu Donnerstag mit, Schiffe der russischen Marine würden weiter die Schifffahrt im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres blockieren.

In dem Generalstabsbericht vom Donnerstag heißt es weiter, an Land konzentrierten sich die russischen Einheiten vor allem auf die Sicherung ihrer Geländegewinne. Es gebe Bemühungen russischer Truppen, südlich der Stadt Isjum vorzudringen, wohl um eine Offensive in Richtung Slowjansk fortzusetzen. Dabei seien sie aber nicht erfolgreich. Die humanitäre Lage in Isjum im Nordosten des Landes, das von der russischen Armee belagert wird, gilt als katastrophal. Zuletzt war in dem Gebiet ukrainischen Angaben zufolge auch das Himmelfahrtskloster Swjatohirsk bei Gefechten beschädigt worden.