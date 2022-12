Drei Palästinenser von Armee im Westjordanland getötet

Bei einer Razzia im besetzten Westjordanland hat die israelische Armee am Donnerstag drei Palästinenser getötet. Die Männer seien in Jenin erschossen worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium. Die israelische Armee erklärte, Spezialeinheiten seien in Jenin im Einsatz gewesen, um einen "Terrorverdächtigen" festzunehmen. Die Soldaten seien mit Sprengsätzen beworfen und mit scharfer Munition beschossen worden. Daraufhin hätten die Soldaten zurückgeschossen.

Die militante Palästinensergruppe Islamischer Jihad erklärte, ihre Kämpfer hätten sich am Donnerstag in Jenin heftige Schusswechsel mit israelischen Soldaten geliefert. Die Gewalt im Westjordanland hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Seit tödlichen Angriffen in Israel im März und April gibt es in dem Palästinensergebiet fast täglich Razzien der israelischen Armee, bei denen es oft zu Zusammenstößen kommt. Nach UN-Angaben wurden in diesem Jahr schon mindestens 150 Palästinenser und 26 Israelis getötet. Allein in Jenin wurden in diesem Jahr bereits mehr als 40 Palästinenser getötet, darunter auch die bekannte Al-Jazeera-Journalistin Shirin Abu Akleh.