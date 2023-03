Drei Palästinenser nahe Jenin erschossen

Israelische Soldaten haben am Donnerstag nahe Jenin im Westjordanland drei militante Palästinenser in einem Fahrzeug erschossen. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod der Männer. Die israelische Armee teilte mit, Sicherheitskräfte seien in die Ortschaft Jaba vorgedrungen, um mehrere Terrorverdächtige festzunehmen. Während des Einsatzes sei aus einem Fahrzeug auf sie geschossen worden, sie hätten das Feuer erwidert, hieß es in der Mitteilung.

Zwei Mitglieder der militanten Organisation Islamischer Jihad sowie ein weiterer Bewaffneter seien "neutralisiert" worden. Die Truppen hätten zwei Gewehre, eine Pistole sowie mehrere Sprengsätze sichergestellt und drei weitere Verdächtige festgenommen. Bilder vom Ort des Geschehens zeigten ein fast vollständig zerstörtes Auto.

Die Lage in Israel und in den Palästinensergebieten ist seit längerem sehr angespannt. Bereits am Dienstag waren bei einem israelischen Militäreinsatz in Jenin sechs Palästinenser getötet worden. Nach Angaben der Armee war auch der Palästinenser, der für einen tödlichen Anschlag auf zwei israelische Brüder in Huwara Ende Februar verantwortlich sein soll, unter den Toten. Er war nach Medienberichten Mitglied des militärischen Hamas-Arms.

Seit Beginn des Jahres wurden 13 Israelis und eine Ukrainerin bei palästinensischen Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 75 Palästinenser ums Leben - sie kamen etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder bei eigenen Anschlägen ums Leben. Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der in knapp zwei Wochen beginnt, wird eine weitere Eskalation der Gewalt befürchtet.