Drei österreichische Physiker mit Micius-Preis ausgezeichnet

Drei österreichische Quantenphysiker werden mit dem Micius-Preis der chinesischen Micius Quantum Foundation zur Förderung herausragender anwendungsoffener Forschung in der Quantenphysik ausgezeichnet. Neben Rainer Blatt, Peter Zoller und Anton Zeilinger erhalten neun weitere Forscher die mit bis zu einer Mio. Yuan dotierten Preise, teilte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mit.

Der Experimentalphysiker Rainer Blatt von der Universität Innsbruck und dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW erhält einen Micius-Preis für seine wegweisenden Experimente zu Quantencomputern. Der Theoretische Physiker Peter Zoller, ebenfalls Uni Innsbruck und IQOQI, teilt sich einen Preis mit seinem ehemaligen Innsbrucker Kollegen Juan Ignacio Cirac, nun am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München, für entscheidende theoretische Arbeiten zu Quantenrechnern. Der Präsident der ÖAW und Experimentalphysiker Anton Zeilinger bekommt einen Micius-Preis zusammen mit seinem ehemaligen Doktoranden an der Uni Wien, Jian-Wei Pan, nun an der Chinesischen Universität der Wissenschaften und Technik in Hefei, für bahnbrechende Experimente zu sicherer Quantenkommunikation über lange Distanzen. Alle fünf sind Mitglieder der ÖAW.