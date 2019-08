Drei ÖRV-Boote im Ruder-WM-Viertelfinale

Zum Auftakt der Ruder-Weltmeisterschaften in Linz-Ottensheim haben am Sonntagvormittag die beiden österreichische Leichtgewichts-Doppelzweier und der leichte Männer-Einer den Einzug in das Viertelfinale geschafft. Julian Schöberl/Matthias Taborsky zogen als Vorlauf-Dritte in die nächste Runde ein, Louisa Altenhuber/Laura Arndorfer als Vierte in ihrem Rennen.

Weiter geht es für die beiden Duos damit erst am Mittwoch. Der Leichtgewichts-Doppelzweier ist bei den Sommerspielen 2020 als einzige Leichtgewichts-Bootsklasse bei Damen und Herren im Olympia-Programm. Nicht olympisch ist der LG-Einer, Rainer Kepplinger stieg als Vorlaufzweiter ins Viertelfinale auf.